İngiltere Rus ayrılıkçılara yaptırım uyguladı, Rusya’dan demir ve çelik ithalatını yasakladı

Perşembe, 14 Nisan 2022 11:22:15 (GMT+3) | İstanbul

Dün İngiltere hükümeti Ukrayna’da yasadışı ayrılıkçı bölgeleri destekleyen 178 kişi, altı oligark, yakın ortaklar ile çalışanlar ve ek 22 kişi dahil olmak üzere toplam 206 kişiye yaptırım uyguladığını açıkladı.

Yaptırım uygulanan kişiler arasında Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri’nin kendince Başbakanı ve Hükümet Başkanı olan Alexander Ananchenko ve Sergey Kozlov bulunuyor. İngiltere hükümeti Rus oligarklarının diğer aile üyelerini hedef alarak Oleg Deripaska’nın kuzeni Pavel Ezubov ve Mikhail Fridman’ın Yönetici Asistanı Nigina Zairova’ya da yaptırım uyguladı.

Buna ek olarak İngiltere bugünden itibaren Rusya’dan demir ile çelik ithalatını ve ayrıca ülkeye kuantum teknolojilerinin, gelişmiş malzemelerin ve lüks malların ihracatını yasaklıyor. Bu yeni önlemler Rusya için önemli gelir kaynaklarını hedefliyor ve ülkenin askeri planlarını engellemeye yönelik.