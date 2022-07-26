İngiltere Rusya’dan petrol ve kömür ithalatını yasaklayacak

Salı, 26 Temmuz 2022 10:15:27 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere hükümeti, enerji ile ilgili ürünlerin tedariki veya teslimatı konusunda Rusya’ya karşı yeni ticari yaptırımlar getirdiğini açıkladı.

İngiltere yeni yaptırımlarla Rusya menşeli veya Rusya’dan sevk edilen petrol, kömür ve ilgili ürünlerin ithalatını yasaklıyor. Ayrıca bu ürünlere yönelik teknik yardım, finansal hizmetler, fonlar ve aracılık hizmetleri de yasaklanacak.

Yaptırımların kömür için 10 Ağustos, petrol için ise 31 Aralık tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Hükümet ayrıca Rusya’dan altın ithalatını da yasakladı.