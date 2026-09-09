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İngiltere Hindistan'dan ithalata yönelik SKDM vergilerini gevşetebilir

Çarşamba, 09 Eylül 2026 14:08:13 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan hükümetinden bir yetkilinin İngiltere Hazine Bakanlığından alınan bildirime dayandırdığı açıklamaya göre Hindistan'ın karbon kredisi ticaret sistemi, İngiltere hükümetinin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında karbon fiyatlandırması indirimi için uygun kriterlerden biri olarak kabul edildi. Söz konusu gelişmenin Hindistan'ın İngiltere'ye ihracatındaki vergi yükünü azaltması bekleniyor.

Hindistan'ın karbon kredisi ticaret sistemi, sera gazı emisyonlarının karbon kredisi sertifikalarının ticareti yoluyla fiyatlandırılarak azaltılması, ortadan kaldırılması veya önlenmesi amacıyla Hindistan hükümeti tarafından uygulamaya kondu.

Söz konusu sistemin uygulanmasına yönelik finansman, sistem kapsamındaki kuruluşlardan tahsil edilen ücret ve bedellerin yanı sıra Hindistan Enerji Verimliliği Bürosu kaynaklarından karşılanacak.

İngiltere hükümetinin karbon kredisi ticaret sistemini tanıması, SKDM kapsamındaki uygun Hindistan menşeli ürünleri ithal eden İngiliz şirketlerin, İngiltere mevzuatındaki kanıt ve doğrulama gerekliliklerini karşılamaları koşuluyla söz konusu ürünlerin bu sistem kapsamında ödediği efektif karbon fiyatına karşılık gelen karbon fiyatlandırması indiriminden yararlanabileceği anlamına geliyor.

Bunun Hindistan menşeli ürünlerin efektif SKDM yükünü azaltacağını ve İngiltere'ye ihracat yapan Hint şirketlere doğrudan fayda sağlayacağı ifade ediliyor.

İki hükümetin karbon fiyatlandırmasına ilişkin diyaloğu sürdürme konusunda kararlı olduğu ve böylece Hindistan ile İngiltere arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirileceği ifade edildi.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi SKDM 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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