İngiltere Hindistan'dan ithalata yönelik SKDM vergilerini gevşetebilir

Hindistan hükümetinden bir yetkilinin İngiltere Hazine Bakanlığından alınan bildirime dayandırdığı açıklamaya göre Hindistan'ın karbon kredisi ticaret sistemi, İngiltere hükümetinin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında karbon fiyatlandırması indirimi için uygun kriterlerden biri olarak kabul edildi. Söz konusu gelişmenin Hindistan'ın İngiltere'ye ihracatındaki vergi yükünü azaltması bekleniyor.

Hindistan'ın karbon kredisi ticaret sistemi, sera gazı emisyonlarının karbon kredisi sertifikalarının ticareti yoluyla fiyatlandırılarak azaltılması, ortadan kaldırılması veya önlenmesi amacıyla Hindistan hükümeti tarafından uygulamaya kondu.

Söz konusu sistemin uygulanmasına yönelik finansman, sistem kapsamındaki kuruluşlardan tahsil edilen ücret ve bedellerin yanı sıra Hindistan Enerji Verimliliği Bürosu kaynaklarından karşılanacak.

İngiltere hükümetinin karbon kredisi ticaret sistemini tanıması, SKDM kapsamındaki uygun Hindistan menşeli ürünleri ithal eden İngiliz şirketlerin, İngiltere mevzuatındaki kanıt ve doğrulama gerekliliklerini karşılamaları koşuluyla söz konusu ürünlerin bu sistem kapsamında ödediği efektif karbon fiyatına karşılık gelen karbon fiyatlandırması indiriminden yararlanabileceği anlamına geliyor.

Bunun Hindistan menşeli ürünlerin efektif SKDM yükünü azaltacağını ve İngiltere'ye ihracat yapan Hint şirketlere doğrudan fayda sağlayacağı ifade ediliyor.

İki hükümetin karbon fiyatlandırmasına ilişkin diyaloğu sürdürme konusunda kararlı olduğu ve böylece Hindistan ile İngiltere arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirileceği ifade edildi.