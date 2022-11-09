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İngiliz çelik üreticileri Rusya menşeli çeliğin dolaylı ithalatının engellenmesini istiyor

Çarşamba, 09 Kasım 2022 17:33:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Financial Times tarafından yayımlanan bir habere göre, İngiliz çelik üreticileri üçüncü ülkelerden Rus menşeli çelik kullanılarak üretilen çeliğin ithalatını engellemek için hükümetten yaptırım uygulamasını istedi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere AB üçüncü ülkelerden Rusya menşeli kütük kullanılarak üretilen nihai mamullerin ithalatını 1 Nisan 2024, Rusya menşeli slab kullanılarak üretilen nihai ürünlerin ithalatını ise 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren yasaklayacak. Bu nedenle Rusya çıkışlı çeliğin AB’den İngiltere’ye yönlendirilme riski bulunuyor.

İngiltere Nisan ayında Rusya çıkışlı nihai mamul ithalatını yasaklamış olmasına rağmen, üçüncü ülkeler düşük seviyelerden aldıkları Rus çeliğini işleyerek AB’ye düşük fiyatlarla ihraç ettiğinden Rusya’nın hala milyarlarca dolar gelir elde ettiği bildirildi. Düşük fiyatlı ithalat İngiltere’deki yerel fiyatların rekabet gücünü ortadan kaldırıyor.

UK Steel’e göre, hükümet Rusya'ya yönelik yaptırımlardaki boşlukları kapatmak için hızlı hareket etmeli. Öte yandan, bu yaptırımların İngiltere çelik piyasasında arz sıkıntısına yol açabileceği anlaşılıyor.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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