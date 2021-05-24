Pazartesi, 24 Mayıs 2021 13:51:48 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da ferroalyaj üreticilerinin sınırlı oksijen kullanımına izin verildi

Hindistan hükümetinin oksijen hacminin büyük bir kısmının tıbbi amaçlı kullanıma kaydırılması amacıyla sanayide oksijen kullanımına uyguladığı yasağı gevşettiği ve ferroalyaj üreticilerinin, günlük belirli bir sınıra tabi olmak kaydıyla oksijen kullanabileceği belirtildi.

Ülkedeki 48 ferroalyaj üreticisinin, tesislerindeki faaliyetlerini sürdürmesi için günlük en fazla 17 mt oksijen kullanabileceği söylendi.

Ferroalyaj üreticileri oksijen ihtiyaçlarını, dolum tesislerinden veya entegre çelik üreticilerinden karşılayabilecek.

Hindistan hükümeti bu ayın başında, sanayide oksijen kullanımını yasaklamış, muaf tutulan birkaç sektöre de kısıtlama getirerek tıbbi sıvı oksijenin hastanelerde kullanımını artırmıştı.

Hindistan Çelik Birliği, çelik üretim tesislerinin üretimlerini sürdürebilmesinin bağlı olduğu ferroalyaj üretim tesislerinin de muaf tutulanlar listesine dahil edilerek üretim seviyelerini koruması için oksijen kullanımına izin verilmesine yönelik hükümete talepte bulunmuştu.