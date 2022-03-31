IMF ASEAN-5 ülkeleri için 2022 yılı büyüme tahminini aşağı çekti

Perşembe, 31 Mart 2022 11:55:37 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası Para Fonu (IMF), ASEAN-5 ülkelerine (Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland, Vietnam) yönelik büyüme tahminlerini paylaştı. 2022 yılında ASEAN-5 ülkelerinin pandemi kaynaklı aksaklıklar, zayıf talep ve arz kesintileri nedeniyle 2021 yılının Ekim ayında yayımlanan tahmine kıyasla %0,2 düşüşle %5,6 oranında büyüme göstereceği tahmin ediliyor.

IMF 2022 yılı için Endonezya’ya yönelik tahminini Ekim tahminine kıyasla %0,3 düşerek %5,6 olarak revize etti. Ülkenin 2023 yılında ise daha önce kaydedilen %6,4’e kıyasla %6 oranında büyümesi bekleniyor.

Benzer şekilde Tayland’a yönelik 2022 yılı büyüme tahmini %0,4 düşüşle %4,1 olarak revize edildi. Ancak 2023 yılına yönelik büyüme tahmini %0,7 artarak %4,7’ye yükseldi.

Malezya’nın 2022 yılında Ekim ayındaki tahmine kıyasla %0,3 düşüşle %5,7 büyümesi bekleniyor. 2023 yılına yönelik büyüme tahmini ise değişim göstermeyerek %5,7 seviyesinde yer almaya devam ediyor.

Filipinler için 2022 yılına yönelik büyüme tahmini %6,3 seviyesinde yer almaya devam ederken, 2023 yılında ülke ekonomisinin bir önceki tahmine göre %0,1 düşüşle %6,9 ​​oranında büyümesi bekleniyor.

ASEAN-5 ülkelerine yönelik tahminin bir parçası olsa da Vietnam için tahmin yayımlanmadı.

IMF görünümün varsayımlara dayandığını ve devam eden pandemi, gelişen ve gelişmekte olan ülkelerdeki toparlanmayı etkileyen yavaş aşılama faaliyetleri, özellikle limanlarda ve kara taşımacılığındaki darboğazlardan kaynaklanan tedarik aksaklıkları gibi potansiyel risklerin görünümü etkileyebileceğini ifade etti.