IEEFA: Hindistan'ın sürdürülebilir çelik stratejisi küçük tesislerdeki finansman sorunlarına ve teknik eksikliklere çare bulmalı

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) 21 Ağustos Cuma günü yayımladığı raporda Hindistan'ın çelik üretiminin yaklaşık %47'sini oluşturan ve yılda yaklaşık 50 milyon mt karbon salımına yol açan ikincil çelik sektörünün ülkenin yeşil çeliğe geçişinde kritik bir rol oynayacağını belirtti.

Raporda önceki programların enerji verimliliği teknolojilerinin önemli ölçüde tasarruf sağlayabildiğini ortaya koyarken, söz konusu teknolojilerin daha yaygın şekilde benimsenmesinin proje hazırlığı, finansman, teknik destek ve kurumsal kapasite alanlarındaki eksiklikler nedeniyle sınırlı kaldığı ifade edildi.

IEEFA'nın analizine göre mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler çoğunlukla enerji verimliliği yatırımları yerine işletme sermayesine ve kapasite artışına öncelik verirken, enerji verimliliği önlemlerinin üretkenlik ve kârlılıkla doğrudan ilişkilendirilmesi halinde bu önlemlerin benimsenme oranı artıyor.

Finansmana erişimin sınırlı olması, projelerin küçük ölçekli kalması, zayıf kredi profilleri ve karmaşık teşvik prosedürleri de yatırımların önünde engel oluşturuyor. IEEFA, teşviklerin artırılması yerine proje hazırlama desteği, projelerin toplulaştırılması, risk paylaşım mekanizmaları, daha uzun vadeli krediler ve teknoloji performans garantileri gibi hedef odaklı önlemler alınmasını tavsiye etti.

Yalnızca farkındalık ve eğitim programlarının yatırıma hazır yeterli sayıda proje oluşturamadığını belirten IEEFA, KOBİ'lerin teknoloji seçimi, bankalarca finanse edilebilir tekliflerin hazırlanması ve projelerin uygulanması konularında da desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Önceki programlar ayrıca finansman sona erdikten sonra denetçi, tedarikçi ve danışman ağlarının devamlılığını sağlamakta zorlandı.

Potansiyel çözümler arasında Çin'in risk paylaşımına ve banka danışmanlığına dayalı yaklaşımı ile finansmanı teknik doğrulama, standartlaştırılmış sözleşmeler ve sigorta garantileriyle birleştiren Latin Amerika'daki Enerji Tasarrufu Sigortası modeli gibi uluslararası uygulamalar yer alıyor.