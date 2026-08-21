 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > IEEFA:...

IEEFA: Hindistan'ın sürdürülebilir çelik stratejisi küçük tesislerdeki finansman sorunlarına ve teknik eksikliklere çare bulmalı

Cuma, 21 Ağustos 2026 10:56:15 (GMT+3)   |   Kalküta

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) 21 Ağustos Cuma günü yayımladığı raporda Hindistan'ın çelik üretiminin yaklaşık %47'sini oluşturan ve yılda yaklaşık 50 milyon mt karbon salımına yol açan ikincil çelik sektörünün ülkenin yeşil çeliğe geçişinde kritik bir rol oynayacağını belirtti.

Raporda önceki programların enerji verimliliği teknolojilerinin önemli ölçüde tasarruf sağlayabildiğini ortaya koyarken, söz konusu teknolojilerin daha yaygın şekilde benimsenmesinin proje hazırlığı, finansman, teknik destek ve kurumsal kapasite alanlarındaki eksiklikler nedeniyle sınırlı kaldığı ifade edildi.

IEEFA'nın analizine göre mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler çoğunlukla enerji verimliliği yatırımları yerine işletme sermayesine ve kapasite artışına öncelik verirken, enerji verimliliği önlemlerinin üretkenlik ve kârlılıkla doğrudan ilişkilendirilmesi halinde bu önlemlerin benimsenme oranı artıyor.

Finansmana erişimin sınırlı olması, projelerin küçük ölçekli kalması, zayıf kredi profilleri ve karmaşık teşvik prosedürleri de yatırımların önünde engel oluşturuyor. IEEFA, teşviklerin artırılması yerine proje hazırlama desteği, projelerin toplulaştırılması, risk paylaşım mekanizmaları, daha uzun vadeli krediler ve teknoloji performans garantileri gibi hedef odaklı önlemler alınmasını tavsiye etti.

Yalnızca farkındalık ve eğitim programlarının yatırıma hazır yeterli sayıda proje oluşturamadığını belirten IEEFA, KOBİ'lerin teknoloji seçimi, bankalarca finanse edilebilir tekliflerin hazırlanması ve projelerin uygulanması konularında da desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Önceki programlar ayrıca finansman sona erdikten sonra denetçi, tedarikçi ve danışman ağlarının devamlılığını sağlamakta zorlandı.

Potansiyel çözümler arasında Çin'in risk paylaşımına ve banka danışmanlığına dayalı yaklaşımı ile finansmanı teknik doğrulama, standartlaştırılmış sözleşmeler ve sigorta garantileriyle birleştiren Latin Amerika'daki Enerji Tasarrufu Sigortası modeli gibi uluslararası uygulamalar yer alıyor.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Hint üreticiler galvanizli sac ihracat fiyatlarını revize etse de satışlar nadir bağlantılarla sınırlı

20 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Hint Hi-Tech Pipes boru üretim kapasitesini artırmak için 68 milyon $ yatırım yapacak

19 Ağu | Çelik Haberler

Hint SEPC Limited, SAIL'in IISCO tesisinde pelet tesisi kurmak üzere 90 milyon $'lık sözleşme aldı

19 Ağu | Çelik Haberler

Hint sıcak rulo sac ihracatçıları fiyat artışı hedefliyor ancak şimdilik fazla değişiklik yok

18 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan'da yerel inşaat demiri fiyatları yükselmeye devam ederken, bağlantılara ilişkin belirsizlik sürüyor

18 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan'da yerel soğuk rulo sac fiyatları büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının alımlarının sınırlı olması nedeniyle ...

17 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

CEEW: Hindistan yeşil çelik sektöründe temel sorun arzdan talebe kayıyor

17 Ağu | Çelik Haberler

Hindistan'da yerel sıcak rulo sac fiyatları yetersiz talep nedeniyle değişmedi, üreticiler fiyat artışı planlıyor

17 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Hint RINL önceki kütük ihracat satışlarının ardından blum ihracat ihalesi açtı

17 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Jindal Stainless soğuk haddeleme kapasitesini artırmak için 94 milyon $ yatırım yapacak

17 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis