ICRA: Hindistan’da pelet fiyatları ihracat vergisi nedeniyle %30 düzeltme görecek

Salı, 28 Haziran 2022 10:34:17 (GMT+3) | Kalküta

Kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, Hindistan’da pelet fiyatlarının hükümetin ihracata getirdiği %45 oranındaki nedeniyle %30 kadar bir düzeltme görebileceğini söyledi.

Öte yandan pelet piyasası oyuncularının katkı payının vergi öncesindeki seviyelere kıyasla yaklaşık 1.000 INR/mt (13$/mt) düşeceği belirtildi.

ICRA tarafından yapılan açıklamada, “Hindistan’ın pelet ihracatı 2021-2022 mali yılında 11 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu seviye toplam üretiminin yaklaşık %15’ine denk geliyor. Dış piyasalara satış yapılamaması varlık kullanım oranını çok olumsuz etkileyecek ve yerel pelet fiyatları ileriye dönük olarak baskı altında kalacak,” ifadelerine yer verildi.