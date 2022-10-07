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İçdaş sıcak rulo sac üretim tesisleri için 18,17 milyar TL yatırım yapacak

Cuma, 07 Ekim 2022 11:03:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.’nin Çanakkale’de gerçekleştirmeyi planladığı sıcak haddelenmiş rulo sac üretim tesisleri ve ilave kıyı yapıları projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Projenin yatırım maliyeti 18,17 milyar TL seviyesinde yer alıyor.

Proje kapsamında inşa edilecek olan çelikhane ve rulo sac haddehanesinin her birinin kapasitesinin yıllık beş milyon mt olması planlanıyor.


Etiketler: sıcak rulo sac Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım 

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