IC İçtaş ve RTCC Suudi Arabistan'da özel havacılık terminali projesini üstlendi

Türk inşaat şirketi IC İçtaş ve Suudi Arabistanlı müteahhit Al Rashid Trading and Contracting Company (RTCC), Riyad'daki Kral Salman Uluslararası Havalimanı projesi kapsamında yeni bir sözleşme aldı. Şirketler, ortak girişimleri aracılığıyla 800 milyon SAR (214 milyon $) değerindeki sözleşme kapsamında havalimanının özel havacılık terminalini inşa edecek ve böylece Suudi Arabistan'ın havacılık sektöründeki mevcut iş birliklerine yeni bir proje ekleyecek.

Anlaşmanın ayrıntılarına göre sözleşme King Salman International Airport Development Company (KSIADC) tarafından verilirken, hem terminal binasını hem de destekleyici altyapısını kapsıyor. İnşaat, yapısal, mimari ve mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat çalışmalarına ek olarak proje; otopark ve erişim alanları, iç yollar, lojistik ve yer hizmetleri tesisleri ile peyzaj çalışmalarını da içeriyor.

Şirketler daha önce Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın geliştirilmesi ve yenilenmesi projelerinde birlikte çalışırken, söz konusu projelerde önemli miktarda çelik kullanılmıştı. Terminal 3 ve 4'ün geliştirilmesinde yaklaşık 8.000 mt çelik kullanılırken, Terminal 1 ve 2'yi kapsayan yenileme projesinde yaklaşık 17.000 mt çelik kullanıldı. Böylece son sözleşmeyle şirketler, Riyad'daki büyük ölçekli havalimanı inşaatlarındaki faaliyetlerini bu kez Kral Salman Uluslararası Havalimanı projesi kapsamında sürdürecek.

Kral Salman Uluslararası Havalimanı projesinin tamamının yaklaşık 57 km² alan üzerine kurulması ve altı paralel pistin yanı sıra havalimanı destek tesisleri, lojistik, ticari, konut ve rekreasyon alanlarını içermesi planlanıyor. Havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 2030 yılına kadar 100 milyona, 2050 yılına kadar 185 milyona ulaşması hedeflenirken, yıllık yük elleçleme kapasitesinin de 2050 yılına kadar 3,5 milyon mt'a ulaşması bekleniyor.