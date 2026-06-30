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Hybar ikinci elektrik ark ocaklı inşaat demiri tesisi için finansman aldı

Salı, 30 Haziran 2026 09:57:58 (GMT+3)   |   San Diego

ABD merkezli Hybar LLC, Arkansas’ın kuzeydoğusunda ikinci sürdürülebilir elektrik ark ocaklı inşaat demiri tesisini kurmak üzere 1,1 milyar $ finansman sağladığını açıkladı. Şirket, inşaat projesinin iki yıl süreceğini ve ürün kalitesi ile çevresel sürdürülebilirlik standartları açısından öncü olmaya devam edeceğini belirtti. Hybar’ın inşaat demiri üretim kapasitesi yıllık yaklaşık 1,3 milyon tona yükselecek ve bu seviye ABD iç piyasasının yaklaşık %13’üne karşılık gelecek.

Hybar ilk inşaat demiri tesisini dokuz ay önce başarıyla devreye almıştı. Açıklamaya göre mevcut tesis, faaliyete geçmesinin dördüncü ayında pozitif nakit akışı yaratmayı başardı ve şirket bu gelişmenin genişleme kararında etkili olduğunu belirtti. Hybar genişleme sonrasında çalışan başına yıllık yaklaşık 5.000 mt inşaat demiri üretimi elde etmeyi bekliyor.

Hybar, ABD’de en düşük karbon emisyonuna sahip elektrik üretim portföylerinden birine sahip olan Entergy Arkansas ile yaptığı özel fiyatlı anlaşma kapsamında elektrik satın alıyor. Şirket ayrıca, ABD’deki en büyük sayaç arkası endüstriyel güneş enerjisi ve batarya depolama tesisi olarak tanımladığı tesisi işleten bağlı şirketi Green & Clean Power LLC’den de elektrik temin ediyor. Kalan sertifikasyon süreçleri ve harmonik testlerin bu yaz ilerleyen dönemde tamamlanmasının ardından şirket, güneş enerjisinin kullanılabilir olduğu zamanlarda %100 yenilenebilir elektrik kullanarak çelik üretebilen Kuzey Amerika’daki tek çelik üreticisi olmayı bekliyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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