SMS Group, Hybar'ın Arkansas'taki ikinci CMT tesisini tedarik edecek

Almanya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, ABD merkezli sürdürülebilir çelik üreticisi Hybar LLC'nin Arkansas eyaletinin Osceola kentindeki çelik üretim kompleksi için ikinci bir CMT 550 sürekli uzun mamul haddehanesi sipariş ettiğini açıkladı.

Yeni tesis, Hybar'ın mevcut CMT 550 tesisinin yanına kurulacak ve böylece dünyanın ilk ikiz CMT 550 sistemi oluşturulurken, şirketin yıllık inşaat demiri üretim kapasitesi 630.000 ton artacak. Projenin temel atma töreninin 2026 yılının sonlarında, devreye alımının ise 24 ay sonra gerçekleştirilmesi planlanıyor.

SMS Group, çelik üretimi, döküm ve haddeleme süreçlerini enerji verimliliği yüksek tek bir proseste birleştiren tesisin tamamını tedarik edecek. Tesiste 12,4-35 mm aralığında, bir ila dört tonluk paketler halinde inşaat demiri üretilecek. Ayrıca ileride sekiz tona kadar rulo üretimine yönelik VCC teknolojisinin kurulabilmesi için gerekli altyapı hazırlanacak.

Hybar'ın 105 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali ve 160 MWh kapasiteli batarya depolama sistemiyle çalışacak ikiz tesisin geleneksel bir tesise kıyasla karbon emisyonlarını %35'e kadar azaltması bekleniyor. Çelikhanede EDGE DC tasarımını temel alan bir elektrik ark ocağı, ikiz pota ocağı ve saatte 80 mt'un üzerinde üretim sağlayacak SMS Group X-Pact AURA güç kaynağı sistemi yer alacak. DataXpert platformunu içeren kapsamlı dijital çözüm paketi ise gerçek zamanlı izleme, makine öğrenimi uygulamaları ve optimize edilmiş tesis operasyonlarını destekleyecek.