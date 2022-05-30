Hüseyin Ocakçı: Çin’in çelik tüketimi Ocak-Nisan döneminde %8,9 düştü

Pazartesi, 30 Mayıs 2022 15:59:06 (GMT+3) | İstanbul

29-31 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen SteelOrbis 2022 İlkbahar Konferansı ve 86. IREPAS Toplantısı’nda konuşma yapan CIEC Group Genel Müdürü Hüseyin Ocakçı, Çin piyasasına ilişkin açıklamalar yaptı.

Ocakçı, Çin’in ham çelik üretiminde hurda kullanım oranının geçtiğimiz yıl %10,68, Avrupa ülkeleri, ABD ve Türkiye’nin ise sırasıyla yaklaşık %55, %70 ve %85 seviyelerinde yer aldığını belirtti. Ocakçı ayrıca Çin’in karbon salımını azaltmak amacıyla hurda kullanımını artırmayı hedeflediğini söyledi. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Çin yüksek fırınla üretimden elektrik ark ocaklı üretime geçmek için yatırım yapıyor ve ülkenin 2021-2050 yılları arasında karbon salımını yarı yarıya azaltarak bu alanda lider olması bekleniyor.

Bu yılın ilk üç ayında Avustralya, Brezilya ve Güney Afrika’nın Çin’e başlıca demir cevheri ihracatı yapan ülkeler olduğunu dile getiren Ocakçı, söz konusu süre zarfında Çin’in Avustralya'dan yaptığı demir cevheri alımlarının payının geçtiğimiz yıl kaydedilen %61’den %65’e yükseldiğini belirtti. Ayrıca Brezilya’dan yapılan alımların payının %21’den %19’a gerilediğini ve Güney Afrika çıkışlı alımların payının ise değişiklik göstermediğini söyledi. Rusya, ABD ve Moğolistan ise sırasıyla %27, %21 ve %17 ile aynı dönemde Çin’e koklaşabilir taş kömürü ihracatı yapan başlıca ülkeler konumunda yer aldı.

Çin’in kütük ithalatı 2021 yılında 9,43 milyon mt olurken, bu yılın ilk üç ayında 140.000 mt’u BDT çıkışlı olmak üzere 1,14 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ayrıca Çin geçtiğimiz yıl 1,52 milyon mt slab ithal ederken, bu yılın Ocak-Mart döneminde ülkenin slab ithalatı 427.000 mt’u BDT’den olmak üzere 800.000 mt seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ülkenin çelik tüketimi yıllık %8,9 azalırken, ham çelik üretimi ise yıllık %10,3 düşüşle 336 milyon mt seviyesine geriledi. Söz konusu dönemde toplam çelik ihracatı yıllık %29 düşüşle 7,3 milyon mt, toplam çelik ithalatı ise yıllık %11,8 düşüşle 950.000 mt seviyelerinde kaydedildi. Aynı dönemde ülkenin en fazla ihracatını yaptığı ürün grubu olan yassı mamul ihracatı yıllık %28 düşüşle 4,65 milyon mt oldu. Çin bu yıl 1 Ocak-20 Mayıs tarihleri arasında 62,81 milyon mt sıcak sac üretimi yaparken, sıcak sac ihracatı geçtiğimiz yıl 10,59 milyon mt ve Ocak-Nisan döneminde 2,96 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Ocakçı, Çin’de kapasite kullanım oranının bu yılın ilk üç ayında, 2021 yılında kaydedilen %79,2’ye kıyasla %79 seviyesine gerilediğini ifade etti. Ocakçı ayrıca ülkede iç sevkiyatın pandemi kapsamında alınan önlemlere bağlı olarak zorlaştığını ve bu durumun hammadde girdisinin azalmasına ve dolayısıyla üretim ile nihai mamul stoklarının düşmesine yol açabileceğini düşünüyor.

Öte yandan Çin’de emlak satışlarının bu yılın Nisan ayında yıllık %46,6 düşüşle şimdiye kadar kaydedilen en düşük seviyeye gerilediğini dile getiren Ocakçı, bu durumun pandemi, inşaat faaliyetlerindeki aksamalar ve kredi alımlarının zorlaşması nedeniyle yeni konut inşaatının yapılamamasından kaynaklandığını sözlerine ekledi.