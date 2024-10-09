Hüseyin Ocakçı: Çin’de üretimin daha fazla düşmesi beklenmiyor

8 Ekim tarihinde Milano’da düzenlenen SteelOrbis İtalya Forumu 2024’te konuşan CIEC Group Genel Başkan Yardımcısı ve Orta Doğu Yöneticisi Hüseyin Ocakçı, Çin’in 2023 yılında sırasıyla 2,39 milyon mt ve %89,08 seviyelerinde yer alan günlük ham çelik üretiminin ve kapasite kullanım oranının 2024 yılında 2,25 milyon mt ve %84,45 seviyelerinde kaydedildiğini ifade etti. Ocakçı, üreticilerin finansal açıdan zarar etmeleri nedeniyle çok düşük kapasite kullanım oranlarıyla çalıştıklarını ve %5'lik düşüşün ardından üretimin daha fazla aşağı çekilmeyeceğini ifade etti.

Çin’in çelik ihracatına değinen Ocakçı, ihracatın üretimdeki payına bakıldığında ülkenin dünyanın en büyük ihracatçısı olmadığını, 2022 ve 2023 yıllarında üretilen tonajın sırasıyla %6’sı ve %9’unun ihraç edildiğini söyledi. Ocakçı, “Diğer ihracatçı ülkelere baktığımızda ürettikleri çeliğin yaklaşık %30-50’sini ihraç ettiklerini görüyoruz. Ancak Çin’de üretim çok fazla olduğu iT_REPLACE1 piyasaya etkisi daha büyük oluyor,” şeklinde konuştu.

CIEC yetkilisi, piyasayı incelerken stok seviyelerinin açık bir gösterge olduğunu öne sürerek fiyat trendini anlamak iT_REPLACE2 en büyük demir cevheri ithalatçısı olan Çin’in demir cevheri stoklarına bakılması gerektiğini belirtti. Çin’in demir cevheri stokları 27 Eylül tarihinde yıllık %32 artışla 150,52 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti. Yüksek stoklar normal şartlarda fiyatların düşeceği anlamına gelse de geçtiğimiz 3-4 aydır 90$/mt sınırının altında çok kalmadı. Demir cevheri fiyatları on gün önce 90-91$/mt’a yaklaşsa da daha sonra 113-115$/mt bandına yükseldi. Üretim düşük olduğu iT_REPLACE3 inşaat demiri stokları düşmeye devam etti. Aynı tarihte inşaat demiri stokları 4,15 milyon mt seviyesinde yer alırken sıcak rulo sac stokları 5,60 milyon mt oldu.

Konuşmasının sonunda fiyatlara dair yorumlarda bulunan Ocakçı, Çin’in 8 günlük tatil öncesinde fiyatlarda 40$/mt artış yapmasının ardından 8 Ekim’de tatilden dönmesiyle beraber fiyatları yaklaşık 15-40$/mt daha yükselttiğini ifade etti.