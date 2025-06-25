Hubei Shunle EAF Quantum ocaklarıyla döküm süresinde dünya rekoru kırdı

Çin'in önde gelen çelik üreticilerinden Hubei Shunle, İngiltere merkezli Primetals Technologies tarafından sağlanan EAF Quantum teknolojisi sayesinde, elektrik ark ocaklı çelik üretiminde verimlilik çıtasını yeni bir seviyeye taşıdı. Şirketin Hubei Eyaleti’ndeki tesisinde kurulan iki yeni elektrik ark ocağı, günde 50 döküm gerçekleştirerek dünya rekoru kırdı.

Daha hızlı üretim, daha az maliyet

Yılda 2 milyon mt yüksek mukavemetli inşaat demiri üreten tesis, bu yeni fırınlar sayesinde hem zamandan hem de maliyetten büyük tasarruf sağladı. Her bir fırın için dökümler arasındaki toplam süre 25 dakikalık ısıtma süresi ve sadece 3 dakikalık dinlenme süresi ile 28 dakikanın altına indirildi.

Enerji ve oksijen tüketiminde sektör liderliği

Hubei Shunle’nin EAF Quantum elektrik ark ocakları, yüksek verimlilik performansıyla öne çıkıyor. Her bir ton çelik üretimi için 312 kilovat saatin altında elektrik tüketimi gerçekleşirken, enerji verimliliği açısından önemli bir avantaj sağlanıyor. Ayrıca şirkete göre oksijen tüketiminin ton başına 24 metreküpün altına çelikmesi hem maliyetleri azaltıyor hem de kaynak kullanımını iyileştiriyor. Çevresel performansı artıran en önemli bileşenlerden biri ise, üretim sırasında ortaya çıkan atık ısının hurdayı önceden ısıtmak için kullanıldığı atık gaz kullanım sistemi. Bu sistem, enerji tüketimini düşürürken elektrik ark ocaklarında karbon emisyonlarını da kayda değer oranda azaltıyor.