Beyçelik Gestamp Kocaeli’de şasi tesisi kurdu

Cuma, 21 Ekim 2022 14:49:22 (GMT+3) | İstanbul

Beyçelik Gestamp Kocaeli Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan iki tesise ek olarak üçüncü tesis yatırımını tamamladığını ve Avrupa’nın en büyük şasi tesisini kurduğunu açıkladı.

Şirketin Genel Müdürü Engin Meydan, Kocaeli’nin Yeniköy ilçesinde de gövde ve şasi sac parçaları üretimi yapmak üzere tesis kurduklarını ifade etti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Beyçelik Gestamp Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) yapımı süren fabrikasında İngiltere’deki yeni müşterisi için kayar kapı rayları üretecek ve söz konusu ürünleri Bursa’dan direkt İngiltere’ye ihraç edecek.

Şirket 2023 yılına kadar TEKNOSAB, Kocaeli ve Romanya’da gerçekleştireceği 146,5 milyon € yatırımla üretim kapasitelerini artırmayı ve 1.650 kişilik istihdam sağlamayı planlıyor.