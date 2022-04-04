Hoa Phat’ın sıcak sac satışları Mart ayında rekor kırdı

Pazartesi, 04 Nisan 2022 11:34:36 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group bu yıl Mart ayında aylık %24 artışla 296.000 mt sıcak sac satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Söz konusu tonaj şirketin 2020 yılının Kasım ayında piyasaya sıcak sac tedarik etmeye başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu. Rekor satış hacmi yüksek iç talepten kaynaklandı.

Yüksek nakliye maliyetleri ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisi nedeniyle, Rusya ve Hindistan’dan Vietnam’a sıcak sac tedariki birçok zorlukla karşı karşıya kaldı. Bu nedenle şirket iç piyasaya tedarik etmek için sıcak sac üretimini artırarak, yurt dışından sıcak sac tedarikine olan bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulundu.

Hoa Phat bu yılın ilk çeyreğinde yıllık %15 artışla iç ve dış pazarlara 763.000 mt sıcak sac tedarik etti.