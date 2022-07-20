Hoa Phat Meksika’ya ilk defa inşaat demiri ihraç edecek

Çarşamba, 20 Temmuz 2022 11:28:53 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, Meksika’ya 8.000 mt inşaat demiri ihraç etmek için bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Söz konusu ihracat Hoa Phat’ın Meksika’ya gerçekleştirdiği ilk inşaat demiri satışı olacak.

ASTM standartlarına göre üretilecek inşaat demirinin bu yıl Ağustos ayında sevk edilmesi bekleniyor. Bu satış şirketin ihracat pazarlarını genişletmesi için bir ivme yaratacak.

Bu yılın ilk altı ayında Hoa Phat 553.000 mt’dan fazlası çelik çubuk olmak üzere 750.000 mt inşaat çeliği ihraç etti.