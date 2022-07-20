﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hoa Phat Meksika’ya ilk defa inşaat demiri ihraç edecek

Çarşamba, 20 Temmuz 2022 11:28:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, Meksika’ya 8.000 mt inşaat demiri ihraç etmek için bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Söz konusu ihracat Hoa Phat’ın Meksika’ya gerçekleştirdiği ilk inşaat demiri satışı olacak.

ASTM standartlarına göre üretilecek inşaat demirinin bu yıl Ağustos ayında sevk edilmesi bekleniyor. Bu satış şirketin ihracat pazarlarını genişletmesi için bir ivme yaratacak.

Bu yılın ilk altı ayında Hoa Phat 553.000 mt’dan fazlası çelik çubuk olmak üzere 750.000 mt inşaat çeliği ihraç etti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

BAE’de inşaat demiri fiyatları biraz daha düştü

20 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları sertçe düştü

20 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Romanya’da yerel inşaat demiri ve filmaşin fiyatları yavaşça yükseliyor

20 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Pakistan’da ithal hurda alımları fiyatların daha da düşmesi beklendiği için durgun

20 Tem | Hurda ve Hammadde

Türkiye’nin uzun mamul ihracatı yavaşlasa da üreticiler fiyatlarını henüz indirmedi

20 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de ithal inşaat demiri fiyatları yine düştü

20 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’da yerel inşaat demiri satış fiyatları farklı seyirler izliyor, piyasa görünümü olumlu

19 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir inşaat demiri satışlarını açtı

19 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Tokyo Steel küresel talepteki durgunluğa rağmen Ağustos ayı için yerel çelik fiyatlarını sabit tuttu

19 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 4-10 Temmuz döneminde düştü

19 Tem | Çelik Haberler