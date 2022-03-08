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Hoa Phat dördüncü çeyrekte piyasaya konteyner tedarik edecek

Salı, 08 Mart 2022 10:28:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group konteyner fabrikasının inşaat sürecinin hızlandığını ve bu yılın dördüncü çeyreğinden itibaren piyasaya konteyner tedarik etmeye başlayacağını açıkladı. Konteyner fabrikası -yılın üçüncü çeyreğinde deneme üretimi yapacak.

Hoa Phat fabrikanın inşaatına 2021 yılının Haziran ayında başlamayı planlıyordu, ancak salgının dördüncü dalgası nedeniyle proje planlanandan beş ay sonra, 2021 yılının Kasım ayında başladı.

Projenin toplam yıllık kapasitesi 500.000 TEU. Tesisin 2023 yılının sonuna kadar yıllık 200.000 TEU kapasiteye ulaşması bekleniyor. Hoa Phat Group dünyanın önde gelen tedarikçileri ile makine ve ekipman sözleşmeleri imzaladı. Bu yılın Mart ayının ortasında ilk üretim ekipmanlarının fabrikaya teslim edilmesi bekleniyor.


Etiketler: Güneydoğu Asya  üretim  Vietnam  |  benzer haberler »

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