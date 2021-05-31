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Hoa Phat, Avustralya’da demir cevheri madeni satın aldı

Pazartesi, 31 Mayıs 2021 14:39:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, Vietnam merkezli Hoa Binh Group’un bağlı kuruluşundan Avustralya’da bulunan Roper Valley Iron Ore Mine Projesi’nin tüm hisselerini satın aldığını açıkladı.

Madenin 320 milyon mt rezervi ve yıllık 4 milyon mt madencilik kapasitesi olduğu tahmin ediliyor.

Şu anda şirket, yıllık 10 milyon mt olan demir cevheri talebinin en az yarısını tedarik etmek amacıyla Avustralya’da yeni madenler satın almak için yatırım yapmak üzere araştırmalarına devam ediyor.

Hoa Phat ayrıca ithal ettiği koklaşabilir taş kömüründe kendi kendine yeterli hale gelmek için Avustralya’da koklaşabilir taş kömürü madenleri satın almayı planlıyor.


Etiketler: demir cevheri  madencilik  koklaşabilir taş kömürü  hammaddeler  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


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