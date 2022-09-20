Fitch Ratings 2022 yılı için demir cevheri ve koklaşabilir taş kömürü fiyat beklentilerini düşürdü

Salı, 20 Eylül 2022 11:41:39 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, değişen ekonomik büyüme beklentileri ve talep ile arz dinamiklerini göz önüne alarak metal ve maden fiyat beklentilerini revize ettiğini açıkladı.

Kuruluş 2022 yılı için demir cevheri fiyat tahminini 120$/mt’dan 115$/mt’a, koklaşabilir taş kömürü fiyat tahminini ise 400$/mt’dan 370$/mt’a düşürdü. Bu kararda özellikle Çin’de çelik üretiminin azaltılmasına, çelik hammaddelerine yönelik talebin düşmesine, çelik üreticilerinin marjlarının gerilemesine ve demir cevheri stoklarının artmasına yol açan düşük çelik talebi rol oynadı.

Bu yıl için nikel fiyat tahminleri de paslanmaz çelik sektöründen gelen talebin zayıflaması nedeniyle 25.000$/mt’dan 24.000$/mt’a gerilerken, özellikle Rusya ve Endonezya’da üretim normal seyretmeye devam ediyor. Ancak elektrikli araç üretiminden gelen talep uzun vadede paslanmaz çelik fiyatlarını destekleyebilir.