Hoa Phat 1 milyon mt ile rekor seviyede sıcak sac üretimi gerçekleştirdi

Salı, 23 Şubat 2021 16:54:11 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, Hoa Phat Dung Quat Iron and Steel Complex’in devreye alındığı tarihten bu yana geçen 9 aydan fazla sürenin ardından 1 milyon mt sıcak sac ürettiğini açıkladı. Danieli Group’tan bir uzmana göre, üretim hacmi bir haddehane için rekor seviyede yer alıyor.

Şirket, 2020 yılında yaklaşık 700.000 mt sıcak sac üretti. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Hoa Phat Group, 2021 yılında 2,7 milyon mt sıcak sac, 5 milyon mt’un üzerinde inşaat çeliği ve kütük üretmeyi hedefliyor. Hoa Phat Dung Quat Complex, şirketin sıcak sac üretiminin tamamına ve inşaat çeliği ile kütük üretim planının yarısına katkıda bulunuyor.

Hoa Phat’ın yıllık 5 milyon mt kapasiteli Dung Quat 2 projesini 2022 yılının başında başlatarak sıcak sac üretimine odaklanması bekleniyor.

Şirketin açıklamasına göre, yerel sıcak sac talebi yılda yaklaşık 12 milyon mt seviyesinde yer alıyor ve Vietnam’ın sıcak sac talebinin yaklaşık %60’ını ithalatla karşılaması gerekiyor.