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Hint SAIL’e ait Rourkela yeni sıcak şerit tesisinde günlük üretim rekoru kırdı

Perşembe, 18 Ağustos 2022 10:22:32 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’e (SAIL) ait Rourkela Steel Plant’in (RSP) yeni sıcak şerit tesisinde günlük üretim rekoru kırdığı belirtildi.

SAIL tarafından yapılan açıklamada, RSP’nin sıcak şerit tesisinde 66.689 mt sıcak rulo sac üretmek amacıyla 7.073 mt slabın haddelendiği ve 19 Haziran tarihinde 6.818 mt seviyesinde yer alan bir önceki en yüksek günlük seviyenin geçildiği ifade edildi.

31 Mart tarihinde devreye alınan yeni tesisin üretim kapasitesi yıllık 3 milyon mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: Slab sıcak rulo sac Yassı Ürünler Yarı Mamul Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Sail 

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