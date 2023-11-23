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ArcelorMittal Brezilya’daki slab tesisinde sıcak rulo sac üretmeye başlayabilir

Perşembe, 23 Kasım 2023 09:22:37 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın Ceará eyaletinde bulunan slab üreticisi ArcelorMittal Pecem, Ar-Ge Departmanındaki işçi sayısını 50’ye çıkardı.

Şirketin bu hamlesi tesiste bir sıcak rulo sac üretim hattının kurulacağına dair bir işaret olarak yorumlandı. Tesiste birinci kalite slab üretilmesi, sıcak rulo sac üretiminde besleme olarak kullanılabileceği için büyük bir avantaj olarak değerlendirildi.

Basında çıkan haberlere göre ArcelorMittal’dan bir kaynak bu bilgileri doğruladı ve projenin, güneş ve rüzgar enerjisi kullanarak yeşil hidrojen üretme gibi Ceará eyaletinde yürütülen projelerden faydalanarak yeşil çelik üretebileceğini ifade etti.

Pecem’in ürettiği API kalite slab, boru hatları için kalın levha üreten ABD’li şirketler için önemli bir yere sahip.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Slab Yarı Mamul Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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