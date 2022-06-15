Hint SAIL’e ait Bokaro yüzer güneş enerjisi santrali kurmayı düşünüyor

Çarşamba, 15 Haziran 2022 12:11:52 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’e (SAIL) ait Bokaro Steel Plant’in (BSP), tesisine yenilenebilir enerji tedarik etmek amacıyla iki yüzer güneş enerjisi santrali kurmayı düşündüğü belirtildi.

BSP, detaylı araştırma yapmak ve fizibilite ile teknik uygunluk raporları hazırlamak için Jharkhand Eyalet Yenilenebilir Enerji Geliştirme Kurumu ile iş birliğine gitti.

Öte yandan yine SAIL’e ait Rourkela Steel Plant’in (RSP) 10 megavatlık hidroelektrik enerji santrali projesi için Green Energy Development Corporation of Odisha Limited ile iş birliği yaptığı da öğrenildi.