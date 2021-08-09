Hint SAIL 2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde net kâra döndü

Hindistan hükümetine bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL) tarafından yapılan açıklamada, 2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran), bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 12,26 milyar INR (166 milyon $) net zarardan 38,97 milyon INR (526 milyon $) net kâra dönüldüğü belirtildi.
Şirketin net kârı, 2020-2021 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) 34,7 milyar $ (469 milyon $) olmuştu.
SAIL’in Başkanı Soma Mondal konuya ilişkin, “2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde çelik ürünleri talebi, 2020-2021 mali yılının son çeyreğine kıyasla aynı ivmeyi yakalayamamış olsa da faaliyetlerimize yapmış olduğumuz müdahaleler sayesinde söz konusu performans artışını elde ettik,” şeklinde konuştu.
Haziran ayında sona eren ilk çeyrekte şirketin net kâr marjı, 2020-2021 mali yılının Mart ayında sona eren dördüncü çeyreğinde kaydedilen %14,90’a ve bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen %13,53’e kıyasla %19,05 seviyesinde yer aldı.