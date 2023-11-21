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Hint NMDC uzun vadeli pazarlama politikası için stratejik danışmanlarla çalışmaya başladı

Salı, 21 Kasım 2023 09:39:34 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited Başkanı ve İdari Yöneticisi Amitava Mukherjee, piyasayı incelemesi beraberinde farklı kategorilerdeki müşterilere odaklanan ve tekliflerin özel ihtiyaçlara göre ayarlandığı bir pazarlama politikası oluşturması için McKinsey & Company ve Deloitte ile çalışmaya başlandığını duyurdu.

Raporlarını hazırlaması ve önümüzdeki beş-altı yıllık süre zarfında müşterilerin ihtiyaçlarına karşılık verecek bir pazarlama politikası oluşturması için danışman şirketlere beş-altı aylık bir süre tanındı.

Mukherjee, “Rapor sayesinde piyasaya sıradan ürünler sürmek yerine müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yapmamız gereken yatırımları net bir şekilde görebileceğiz,” şeklinde konuştu.

Ayrıca müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik özelleştirme yapmanın demir cevheri satışlarından elde edilen kârın artmasını sağlayacağı ve NMDC’nin kapasitesini mevcut yıllık yaklaşık 42 milyon mt’dan yıllık 52 milyon mt’a çıkarma çalışmalarının iki yıl daha süreceği de öğrenildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası NMDC 

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