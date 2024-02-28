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Hint NMDC Steel Limited’in kârı ve zararı 2024-2025 mali yılının ortasında eşitlenecek

Çarşamba, 28 Şubat 2024 13:55:05 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited’in bağlı kuruluşu NMDC Steel Limited (NSL) tarafından yapılan açıklamada, şirketin kâr ve zararının 2024-2025 mali yılının ortalarında eşitleneceği belirtildi.

Yüksek fırınını geçtiğimiz yılın Ağustos ayında ateşleyen NSL, 2024-2025 mali yılının ortalarında aylık 168.000 mt ham çelik üretimine veya günlük yaklaşık 5.000 mt sıcak rulo sac satışına ulaştığında kârını ve zararını eşitlemiş olacak.

NSL, Chhattisgarh’ta yıllık 3 milyon mt kapasiteli bir çelik tesisi işletiyor.

NMDC Limited Başkanı Amitava Mukherjee, “Haddeleme seviyemiz günlük yaklaşık 5.000 mt seviyesine çıktığında kârımız ve zararımız eşitlenmiş olacak. Dolayısıyla kapasitemizi yaklaşık %60-70 daha artırmamız gerekiyor,” dedi.

Mukherjee ayrıca çelik üretimine yönelik kireç taşı arzında yaşanan sıkıntılar gibi bazı zorluklarla karşılaştıklarını da ekledi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi NMDC 

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