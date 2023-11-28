Hint NMDC Steel çelik üretiminin 2023-2024 mali yılında 1 milyon mt olmasını bekliyor

Salı, 28 Kasım 2023 12:12:55 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited’in bağlı kuruluşu olan NMDC Steel Limited, mevcut mali yılın sona ereceği 31 Mart 2024 tarihine kadar ham çelik üretiminin 1 milyon mt seviyesinde yer almasını beklediğini belirtti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, Ağustos ayında yıllık 3 milyon mt kapasiteli tesisindeki yüksek fırınlarını ateşlemişti.

Öte yandan NMDC, üretim kapasitesi yıllık 2 milyon mt’a ulaştığında kâr ile zararının eşitleneceğini ifade etti.

Kireç taşındaki arz sıkıntısının üretimin artması önünde engel teşkil ettiğini vurgulayan şirket, marjlarını koruyabileceğini aktardı.

Ayrıca önümüzdeki mali yılda üretim seviyelerinin artmasıyla maliyetlerin azalacağı ve bu sayede şirketin AVFÖK’ünün toparlanacağı da eklendi.