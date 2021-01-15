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Hint MOIL yeni bir manganez kaynağı devraldı

Cuma, 15 Ocak 2021 11:56:07 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı şirket MOIL Limited (önceki adıyla Manganese Ore India Limited), Gujarat Mineral Development Corporation (GMDC) ile yaptığı mutabakat anlaşmasıyla yaklaşık 7,65 milyon mt’luk bir manganez kaynağı devraldı.

Şirket, GMDC’nin keşif projeleri ve 8.200 metreye kadar yaptığı karotlu sondaj sayesinde, Gujarat eyaletindeki Pani bölgesinde yaklaşık 7,65 milyon mt’luk bir manganez yatağı oluşturulduğunu söyledi.

MOIL ve GMDC’nin 2019 yılında yaptıkları mutabakat anlaşmasına göre, her iki şirket de ortak bir şekilde yeni manganez projelerini destekleyecek, üstlenecek ve Gujarat eyaletinde yeni mineral yatakları keşfedecek.

Yeni manganez yatağının keşfinin ardından, MOIL ve GMDC bu yatağın çevrelerinde yeni kaynaklar keşfetmek için devlete bağlı şirket Mineral Exploration Corporation Limited (MECL) ile üç taraflı bir anlaşma imzaladı.

MOIL, Pani mangan cevheri yatağının jeolojik verilerinden yola çıkarak, bir yeraltı maden projesi için tekno-ekonomik geçerlilik raporu hazırlıyor. Söz konusu maden projesi, MOIL ile GMDC’nin ortak girişimiyle yaklaşık 342 milyon $’lık bir yatırımla gerçekleştirilecek.


Etiketler: mangan cevheri  hammaddeler  Hint Yarımadası  Hindistan  madencilik  |  benzer haberler »


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