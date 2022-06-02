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Hint MOIL ferromanganez fiyatlarını revize etti

Perşembe, 02 Haziran 2022 10:34:42 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı manganez madencisi MOIL Limited, Haziran ayı teslimatlı manganez fiyatlarını hemen geçerli olmak üzere revize ettiğini duyurdu.

Alınan karar doğrultusunda %25 ila %30 mangan içerikli ferromanganez fiyatları %5 düşürülürken, %44’ten yüksek mangan içerikli ferromanganez fiyatlarında değişikliğe gidilmedi. Ayrıca elektrolitik mangan dioksit fiyatları %24 yükseltildi.

MOIL’in manganez cevheri üretimi yıllık yaklaşık 1,23 milyon mt seviyesinde yer alıyor ve yerel üretimin yaklaşık %50’sini oluşturuyor.


Etiketler: Mangan Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

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