Hint KIOCL yeni vergi politikası nedeniyle pelet üretimine ara verdi

Çarşamba, 08 Haziran 2022 10:46:07 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı pelet üreticisi KIOCL Limited, hükümetin pelet ihracatına getirdiği %45 oranındaki verginin ardından Mangalore tesisinde üretimine ara verdi.

Üretim kapasitesi yıllık 3,4 milyon mt seviyesinde yer alan ve 2021-2022 mali yılında 2,07 milyon mt üretim yapan söz konusu tesisin yeni vergi politikası nedeniyle faaliyet göstermeyecek hale geldiği belirtildi.

Umman, Güney Kore, Avusturya, İran, Japonya ve Polonya gibi başlıca piyasalara pelet ihraç eden KIOCL, yeni vergi politikasının düşük seviyelerde yer alan kârını tamamen ortadan kaldıracağını söyleyerek hükümetten vergi muafiyeti talep etti.

2019-2020 mali yılında KIOCL’nin pelet ihracatı 1,99 milyon mt seviyesinde yer alarak şirket tarihindeki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu rakam, aynı mali yıl içerisinde şirketin toplam pelet üretiminin %84’üne denk geliyordu.