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Hint KIOCL cansız talep sebebiyle pelet tesisini kapattı

Pazartesi, 26 Şubat 2024 13:49:20 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı pelet üreticisi KIOCL Limited, yıllık 3 milyon mt kapasiteli tesisini zayıf talep sebebiyle kapattığını duyurdu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, toz cevher arzındaki sıkıntı ve yerel çelik üreticilerinin yaptığı alımların azalması gibi sebeplerden ötürü tesisini sıklıkla kapatıyor.

KIOCL Limited, 2023-2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 338,80 milyon INR (4,08 milyon $) net zarardan 390 milyon INR (4,69 milyon $) net kâra döndü.


Etiketler: Pelet Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

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