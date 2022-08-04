Hint KIOCL 2022-2023 mali yılının birinci çeyreğinde net zarar bildirdi

Perşembe, 04 Ağustos 2022 10:45:53 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı pelet üreticisi KIOCL Limited 2022-2023 mali yılının birinci çeyreğinde (Nisan-Haziran), bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 2,16 milyar INR (27,36 milyon $) net kârdan 437,80 milyon INR (5,54 milyon $) net zarara döndü.

Söz konusu çeyrekte, şirketin toplam geliri 2021-2022 mali yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 11,57 milyar INR’ye (147,74 milyon $) kıyasla 3,85 milyar INR (48,82 milyon $) seviyesinde yer aldı.

KIOCL bu yılın Haziran ayında Mangalore’da yer alan yıllık 3,4 milyon mt kapasiteli pelet tesisini hükümetin devreye aldığı yeni vergi politikası nedeniyle kapatmıştı.