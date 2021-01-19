Hint JSW Limited Odisha’daki demir cevheri madenlerinde günlük sevkiyat rekoru kırdı

Salı, 19 Ocak 2021 10:47:51 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli JSW Limited, Odisha eyaletindeki kendine ait dört madeninden toplam 100.000 mt sevkiyat gerçekleştirerek günlük demir cevheri sevkiyat rekorunu kırdı.

Üretici, toplamda tahmini 1,31 milyar mt rezerve sahip Narayanposi, Ganua, Nuagaon ve Jajang demir cevheri madenlerini geçen yıl devraldı.

Bir şirket yetkilisi, JSW’nin Covid-19 salgını dolayısıyla tedarik zincirinde kesintilerin yaşandığı geçtiğimiz yılın Temmuz ayında madencilik faaliyetlerine girdiğini ama madenlerinde üretimini kademeli bir şekilde artırarak bu ay günlük sevkiyat rekoru kırmayı başardığını söyledi. Yetkiliye göre, söz konusu dört cevher madeni tam kapasiteyle faaliyet gösterdiğinde, JSW’nin çelik tesislerini beslemek için yıllık toplam 36 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak.