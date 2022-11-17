Hint JSW Steel demir cevheri madeninin kapasitesini artırmak için onay aldı

Perşembe, 17 Kasım 2022 11:16:36 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited, Odisha’da yer alan Nuagaon demir cevheri madeninin kapasitesinin artırılması için gerekli çevre izni sürecinden önce yapılan halka açık görüşmelerde onay aldı.

Eyalet kirlilik kontrol kurulu ve eyalet hükümeti yetkilileri tarafından gerçekleştirilen halka açık görüşmelerde söz konusu madeninin kapasite artırımına oy birliğiyle onay verildi.

Şirket, Nuagaon madeninde yıllık 20 milyon mt demir cevheri üretimi yapmak, yıllık 30 milyon mt eleme ve zenginleştirme tesisi beraberinde yıllık 30 milyon mt kapasiteli sulu taşıma hattı kurulumu için çevre değerlendirme raporu hazırlamayı teklif etti.