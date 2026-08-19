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Hint Hi-Tech Pipes boru üretim kapasitesini artırmak için 68 milyon $ yatırım yapacak

Çarşamba, 19 Ağustos 2026 12:50:33 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Hi-Tech Pipes Limited (HPL) tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, çelik boru piyasasındaki konumunu güçlendirmek amacıyla yıllık üretim kapasitesini 1 milyon mt'dan 2 milyon mt'a çıkarmak için 68 milyon $ tutarında yatırım yapmayı planlıyor.

Kapasite artışı Uttar Pradesh, Andhra Pradesh ve Gujarat eyaletlerindeki tesislerde gerçekleştirilecek. Şirket, 2026-27 mali yılında yaklaşık 2 milyon $ yatırım yapacağını, kalan yatırım harcamalarının ise 2028-29 mali yılına kadar gerçekleştirileceğini belirtti.

Yatırım programı kapsamında HPL'nin Gujarat eyaletindeki Sanand tesisinde doğrudan şekillendirme teknolojisi (DFT) kullanılan yeni bir boru tesisi kurulacak. Tesisin mevcut mali yılın sonuna kadar faaliyete geçmesi bekleniyor. Sanand'da kurulacak Amerikan Petrol Enstitüsü (API) standartlarına uygun boru tesisinin de aynı dönemde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Şirket ayrıca elektrik direnç kaynaklı (ERW) boru, güneş enerjisi sektörüne yönelik özel boru ve diğer katma değerli ürünlerin üretim kapasitesini artıracak.

AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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