Hint Hi-Tech Pipes boru üretim kapasitesini artırmak için 68 milyon $ yatırım yapacak

Hindistan merkezli Hi-Tech Pipes Limited (HPL) tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, çelik boru piyasasındaki konumunu güçlendirmek amacıyla yıllık üretim kapasitesini 1 milyon mt'dan 2 milyon mt'a çıkarmak için 68 milyon $ tutarında yatırım yapmayı planlıyor.

Kapasite artışı Uttar Pradesh, Andhra Pradesh ve Gujarat eyaletlerindeki tesislerde gerçekleştirilecek. Şirket, 2026-27 mali yılında yaklaşık 2 milyon $ yatırım yapacağını, kalan yatırım harcamalarının ise 2028-29 mali yılına kadar gerçekleştirileceğini belirtti.

Yatırım programı kapsamında HPL'nin Gujarat eyaletindeki Sanand tesisinde doğrudan şekillendirme teknolojisi (DFT) kullanılan yeni bir boru tesisi kurulacak. Tesisin mevcut mali yılın sonuna kadar faaliyete geçmesi bekleniyor. Sanand'da kurulacak Amerikan Petrol Enstitüsü (API) standartlarına uygun boru tesisinin de aynı dönemde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Şirket ayrıca elektrik direnç kaynaklı (ERW) boru, güneş enerjisi sektörüne yönelik özel boru ve diğer katma değerli ürünlerin üretim kapasitesini artıracak.