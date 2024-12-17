Hint GPIL yeni pelet tesisi için GAIL India’dan doğal gaz temin edecek

Hint Godavari Power and Ispat Limited (GPIL), inşası devam eden pelet tesisi için yeniden gazlaştırılmış sıvılaştırılmış doğal gaz (RLNG) tedarik etmek üzere yerel doğal gaz ve altyapı şirketi GAIL India Limited ile yedi yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu.

GPIL, Raipur çelik sahasında pelet tesisi inşa ediyor ve toplam pelet üretim kapasitesini mevcut yıllık 2,7 milyon mt’dan yıllık 4,7 milyon mt seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Şirket, Raipur’da sünger demir, kütük, ferroalyaj, filmaşin, çelik tel ve uçucu kül bazlı tuğla üretimi gerçekleştiriyor.