Hint GPIL Temmuz ayındaki geçici duruşun ardından pelet tesisinde üretime yeniden başladı

Hint Godavari Power and Ispat Limited (GPIL), yaptığı resmi açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Chhattisgarh eyaletinde bulunan yıllık 2 milyon mt kapasiteli demir cevheri pelet tesisinde üretime yeniden başladığını duyurdu.
Söz konusu pelet tesisi Temmuz 2026'da geçici olarak durdurulmuştu.
Sektör kaynaklarına göre tesis, doğal gaz tedarikçisi ve taşıyıcısı GAIL India Limited'ın sözleşmeli doğal gaz arzını kısıtlaması ve muson yağışları nedeniyle Ari Dongri madenlerinden demir cevheri tozu tedarikinin azalması sonucunda üretime ara vermişti.