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Hindistan çıkışlı kütük fiyatları son ihalede sert düşüş yaşadı

Hindistan’da devlete bağlı üretici RINL’nin bu hafta kapattığı ihalenin ardından, Hindistan çıkışlı kütük fiyatları sert bir düşüş yaşadı.

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