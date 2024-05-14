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Hint Electrosteel Castings Limited’in net kârı dördüncü çeyrekte %154 yükseldi

Salı, 14 Mayıs 2024 15:38:11 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint sünek demir boru üreticisi Electrosteel Castings Limited’in net kârı 2023-24 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) yıllık %153,92 artışla 2,27 milyar INR (27,19 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin toplam satış geliri yıllık %7,40 artarak 20 milyar INR (240,03 milyon $) seviyesine yükseldi.

Electrosteel Castings Limited, Odisha’da yeni bir sünek demir boru tesisi inşa edeceğini, proje arazisinin belirlendiğini ve yatırım çalışmalarının başladığını belirtti. Ayrıca söz konusu tesisin kapasitesinin yıllık 500.000 mt olarak planlandığını da ekledi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Mali Sonuçlar Yatırım 

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