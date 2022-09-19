75 Hint çelik üreticisi Üretimle Alakalı Teşvik programına başvuruda bulundu

Pazartesi, 19 Eylül 2022 11:07:36 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, vasıflı çelik üretim kapasitesinin artırılması amacıyla devreye alınan Üretimle Alakalı Teşvik (PLI) tasarısına neredeyse tüm başlıca çelik üreticileri dahil 75 şirketin başvurduğunu belirtti.

Söz konusu şirketler arasında Jindal Steel and Power Limited, JSW Steel Limited, ArcelorMittal Nippon Steel Limited, Steel Authority of India Limited (SAIL) ve Tata Steel yer alıyor.

Yabancı çelik üreticilerinden hiç başvuru gelmediğini belirten hükümet, PLI tasarısından faydalanabilecek adayların olduğu son listeyi önümüzdeki 30-40 gün içerisinde açıklayacağını dile getirdi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, başvuru için belirlenen son tarih 15 Eylül olarak açıklanmıştı.

Vasıflı çelik üretim kapasitelerini artırmayı veya yeni kapasiteler devreye almayı taahhüt eden üreticilere toplam 800 milyon $ teşvik ödemesi yapılacak PLI tasarısı geçtiğimiz yılın Haziran ayında devreye alınmıştı.

Teşvik ödemeleri 2024-2025 mali yılından itibaren beş yıl boyunca yapılacak.