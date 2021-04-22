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Hint boru imalatçıları çelik ihracatının geçici olarak yasaklanmasını talep ediyor

Perşembe, 22 Nisan 2021 11:24:11 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da çelik ürün bulmakta zorlanan ve yüksek fiyatlarla karşılaşan yerel boru imalatçıları, hükümetin piyasaya müdahale etmesini ve üreticiler tarafından yapılan ihracatı geçici olarak yasaklamasını talep etti.

Hindistan Boru İmalatçıları Birliği, Hindistan Çelik Bakanı’na yerel çelik üreticilerinin toplam satışlarının neredeyse %50’sini ihraç etmesinin boru imalatı için gerekli çelik arzında eksikliğe yol açtığını belirten bir dilekçe sundu.

Hindistan’da çelik fiyatları 2020 yılının Temmuz ayı ile bu yılın Nisan ayı arasındaki dönemde %60 arttı. Boru imalatçıları ise, alıcılar yüksek çelik fiyatlarının kendilerine yansıtılmasını istemediği için oldukça kârsız siparişler gerçekleştirdi.

Birlik, borunun petrol ve doğal gaz endüstrisi için oldukça önemli bir ürün olduğunu ve boru satışları makul bir fiyattan yapılmadığı sürece, hükümetin doğal gazın ülkenin toplam enerji üretimindeki payını 2030’a kadar %6,4’ten %15’e yükseltme hedefinin gerçekleşmeyeceğini belirtti.


Etiketler: Hindistan  imalat  Hint Yarımadası  boru  borular  |  benzer haberler »


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