Hint alaşımlı filmaşin üreticileri Çin’den yapılan ithalata antidamping vergisi talebinde bulundu

Salı, 12 Ağustos 2025 13:57:49 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Alaşımlı Çelik Üreticileri Birliğinin (ASPA) 12 Ağustos Salı günü yaptığı açıklamaya göre Hint alaşımlı filmaşin üreticileri, Çin’den yapılan ithalata antidamping vergisi getirilmesi için başvuruda bulundu.

ASPA üyeleri arasında JSW Steel, Jindal Steel, Kalyani Steels ve Mukand Sumi Special Steels Limited yer alıyor.

ASPA verilerine göre Hindistan’ın yıllık yerel alaşımlı filmaşin üretimi 18-20 milyon mt seviyesinde bulunuyor.

ASPA Genel Direktörü Anil Dhawan, “Çin, alaşımlı filmaşini çok düşük fiyatlardan satıyor ve ithalat son üç yılda önemli ölçüde artarak yerli üreticilere zarar veriyor” ifadelerini kullandı.


