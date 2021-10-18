Hindistan’ın sünger demir üretimi kömür sıkıntısı nedeniyle 2021-2022 mali yılının üçüncü çeyreğinde azalacak

Pazartesi, 18 Ekim 2021 10:57:04 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Sünger Demir İmalatçıları Birliği (SIMA) tarafından yapılan açıklamada, iç piyasadaki kömür arzının devam etmesi nedeniyle 2021-2022 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık), ülkenin sünger demir sektörünün daralabileceği belirtildi.

SIMA Başkanı Deependra Kashiva, “Söz konusu durum devam edip kömür sıkıntısı azalmazsa, üçüncü çeyrekte, sünger demir sektörünün daralmasını bekliyorum,” dedi.

Kashiva, devlete bağlı Coal India Limited’in, yerel kömür arzının %80’ini karşıladığını ve hükümetin, yakıt sıkıntısının olduğu dönemde, yalnızca termal santrallerin arzının karşılanması kararını aldığını, sünger demir ile çimento üreticilerinin kömür tedarik edemediğini ekledi.

İndirgenmiş sünger demir üretim tesisleri, mevcut kömür stoklarını kullanarak faaliyet gösteriyor ve üretimleri, gittikçe düşüyor.

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin sünger demir üretimi, 2021-2022 mali yılının Nisan-Haziran çeyreğinde yıllık %70 artış göstermişti. SIMA ise Temmuz-Eylül döneminde, üretimin %10 ile az bir artış göstereceğini, üçüncü çeyrekte ise azalacağını bildirdi.