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Hindistan’ın Rusya’dan çelik ithalatı Nisan-Ocak döneminde %400 arttı

Salı, 21 Şubat 2023 10:41:54 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti tarafından yayımlanan ön verilere göre, Rusya’dan çelik ithalatı 2022-2023 mali yılının Nisan-Ocak döneminde yıllık %400 artışla 281.000 mt seviyesinde yer aldı.

Toplam ithalat tonajının %72’sini sıcak rulo sac oluşturdu.

Japonya sekiz yıl sonra ilk kez Hindistan’ın en büyük ikinci ithalat rotası konumuna yerleşti. Sektör analistlerinden biri, Rusya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatlarının yerel fiyatların şu an yaklaşık %21 altında yer aldığını söyledi.

Çelik Bakanı Jyotiraditya Scindia, “Çelik ithalatı reel verilere bakıldığında çok düşük seviyelerde yer alıyor. İç piyasamız olağanüstü bir büyüme gösteriyor ve yerel üreticiler yeterli arzı sağlıyor,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: sıcak rulo sac Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası İth/ihr İstatistikleri 

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