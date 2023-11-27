Hindistan’ın Çin’den çelik ithalatı Nisan-Ekim döneminde son altı yılın en yüksek seviyesine çıktı

Pazartesi, 27 Kasım 2023 16:24:32 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, Çin’den çelik ithalatı bu yılın Ekim ayında 190.000 mt seviyesinde yer alarak mevcut mali yılın Nisan-Ekim dönemindeki en yüksek aylık seviye olarak kayıtlara geçti. Söz konusu artışta çoğunlukla muson mevsiminin sona ermesi beraberinde Çin çıkışlı fiyatların diğer yabancı tedarikçilerin tekliflerine ve yerel fiyatlara kıyasla daha düşük seviyelerde yer alması rol oynadı.

Bununla birlikte 2023-2024 mali yılının Nisan-Ekim döneminde Çin’den toplam çelik ithalatı yıllık %50 artışla 1,1 milyon mt’a çıkarak son altı yılın en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Kaynaklar, söz konusu dönemde ve özellikle Ekim ayında Çin çıkışlı çelik fiyatlarının en rekabetçi fiyatlar olduğunu ve Hindistan’ın Vietnam’ın ardından Çin çıkışlı sıcak rulo sac alan en büyük ikinci alıcı olduğunu belirtti. Ekim ayında Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları yaklaşık 580-585$/mt CFR bandında yer alırken Hindistan’da yerel fiyatlar %18 mal ve hizmetler vergisi dahil 683-707$/mt fabrika çıkışı aralığında kaydedildi. Bunun sonucunda Çin çıkışlı olarak birden fazla sıcak rulo sac bağlantısı yapıldı. Öte yandan bu ayın sonunda Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları vadeli fiyatlardaki yukarı yönlü harekete bağlı olarak yükselerek yaklaşık 605$/mt CFR Hindistan seviyesine çıktı. Bu artışa rağmen Çin çıkışlı fiyatlar şimdiye kadar kaydedilen en rekabetçi teklifler olmaya devam etti. Ayrıca ayın son haftasında Mumbai ve Chennai’de yerel sıcak rulo sac fiyatları sırasıyla 58.000 INR/mt (696$/mt) ve 58.650 INR/mt (704$/mt) seviyelerinde yer aldı. (1$ = 83,30 INR)

Öte yandan Nisan-Ekim döneminde Güney Kore, Japonya ve Vietnam’dan çelik ithalatının sırasıyla 1,08 milyon mt, 510.000 mt ve 280.000 mt seviyelerinde yer aldığı tahmin ediliyor.