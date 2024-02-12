Hindistan’ın Rajasthan eyaleti hükümeti 840 milyon mt demir cevheri rezervi tespit etti

Pazartesi, 12 Şubat 2024 15:07:13 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın Rajasthan eyaleti hükümeti, eyalet hükümetine bağlı jeoloji bakanlığı tarafından yapılan ön maden arama çalışmalarında dört bölgede yaklaşık 840 milyon mt’luk demir cevheri rezervi tespit edildiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, demir cevheri rezervlerinin eyaletin Khoda, Dadaroli, Todupura ve Liloti bölgelerinde yer aldığı ifade edildi. Öte yandan merkezi hükümetten onay alınması halinde Rajasthan Eyaleti Madencilik Bakanlığının söz konusu rezervlerin daha fazla araştırılması ve geliştirilmesine yönelik ruhsatlar için ihale açacağı belirtildi.

Ayrıca bahsi geçen bloklarda hem hematit hem de manyetit cevheri rezervlerinin bulunduğu da teyit edildi.