Hindistan’ın nihai mamul ihracatı Haziran ayında %53 düştü

Perşembe, 07 Temmuz 2022 09:52:43 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin nihai mamul ihracatı bu yılın Haziran ayında yıllık %53 düşüşle 638.000 mt seviyesinde yer aldı.

Hükümetin bu yılın Mayıs sonunda çelik ihracatına getirdiği %15 oranındaki verginin söz konusu düşüşte etkili olduğu belirtildi.

2022-2023 mali yılının birinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) nihai mamul ihracatı yıllık %38 düşüşle 2,19 milyon mt oldu.

Haziran ayında nihai mamul üretimi yıllık %11,2 artışla 9,71 milyon mt ve tüketimi ise yıllık %13,3 artışla 9,26 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.