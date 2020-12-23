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Hindistan’ın çelik ihracatı Kasım ayında %31 düştü

Çarşamba, 23 Aralık 2020 13:52:00 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik endüstrisinin verilerini derleyen tek yetkili kurum olan Hindistan Çelik Bakanlığı’na bağlı Birleşik Tesisler Komitesi (JPC) tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Nisan-Kasım döneminde Hindistan’ın çelik ihracatı yıllık %34 artışla 7,7 milyon mt oldu.

Ancak, bu yılın başlarında salgın başladığından beri yerel talebin keskin bir şekilde yükselmesi ve yurt dışına satış yapma baskısının azalması nedeniyle, Kasım ayında Hindistan’ın çelik ihracatı yıllık %31 düşüşle 597.600 mt seviyesinde kaydedildi. Hindistan’ın çelik ihracatı son üç aydır düşüş gösteriyor.

Bu yılın Nisan-Kasım döneminde, Hindistan’ın çelik ithalatı yıllık %47 düşüşle 2,7 milyon mt olarak, mevcut mali yılın ilk sekiz ayında Hindistan’ı net çelik ihracatçısı konumunda tuttu.


Etiketler: Hint Yarımadası  çelik üretimi  Hindistan  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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